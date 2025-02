FRANÇOIS BAYROU : CE QUI SE FAIT DE PIRE DANS NOTRE VIE POLITIQUE ?

Quand on a vu que le maire de Pau, fossile de notre vie politique : François Bayrou était nommé à Matignon. On a pas hésité à lui dédier ce 6ème épisode de "Coup de griffe" ! Il faut dire qu'il a l'air grave quand il parle François Bayrou. Avec son élocution lente, et sa grosse tête au front trop large et plissé, il se donne l'air d'un vieux sage plein de bon sens. Dans son monde parallèle, il croit ressembler à Richard Gere. Il y a longtemps, les Guignols de l'info avait presque réussi à rendre sa bêtise sympathique et rassurante. Opportuniste, girouette revendiquée, ultra-libéral méprisant la population, François Bayrou est pourtant l'archétype de ce que la politique produit de pire dans notre pays. C'est désormais notre Premier ministre. L'occasion de faire un petit récapitulatif de tous les désastres qu'il a défendus pendant sa longue carrière, qui préfigurent malheureusement les prochains qu'il veut nous imposer.