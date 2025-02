Tous les articles

Les Princes de la Ville : le rap des quartiers contre la République des nantis

Quand sort Les Princes de la Ville en 1999, le groupe 113 ne se contente pas de livrer un album de rap marquant : il signe un véritable témoignage social, une chronique brute du quotidien des quartiers populaires. Derrière l’hymne qui a fait danser toute une génération, se cache un récit poignant sur la condition […]

Macron, Véran, Philippe : pourquoi la bourgeoisie pratique la boxe et adore l’afficher

Emmanuel Macron, Olivier Véran, Edouard Philippe, Valérie Pécresse, Rachida Dati, François-Henri Pinault, Franck Tapiro. Ces dernières années, des personnalités politiques proches de la macronie et des chefs d’entreprise affichent médiatiquement et sur leurs réseaux sociaux leur pratique de la boxe. Une mise en scène narcissique qui prône des valeurs virilistes et individualistes, mais qui s’approprie […]

« Jouer avec le feu » : un film irréaliste et lâche sur l’extrême-droite

Jouer avec le feu est sorti à la fin du mois de janvier sous un tonnerre d’applaudissements. Il raconte, du point de vue d’un père, la radicalisation à l’extrême-droite de son fils aîné tandis que le cadet, plus discret, cartonne dans ses études. Pour l’Humanité, c’est “un drame familial captivant”, pour les Inrockuptibles il se […]

(Vidéo) SPORT, ÉMOTIONS ET LUTTE DES CLASSES (Avec Nicolas Framont, Camille Lizop et Maxime Devars)

Le 12 février dernier se tenait au point éphémère la soirée de lancement du numéro papier annuel de Frustration Magazine. Son thème ? « Comment tenir ? ». À l’occasion de cette première discussion Nicolas Framont, Camille Lizop et Maxime Devars revenaient sur l’année que nous venons de traverser, et ses conséquences graves sur nos corps et […]

François Bayrou, bouclier des prédateurs sexuels

Les révélations récentes sur les abus sexuels et les violences perpétrés au sein de l’établissement catholique Notre-Dame de Bétharram, près de Lourdes, ont mis en lumière la complicité silencieuse de François Bayrou, élu de la circonscription depuis des décennies. Alors que le parquet de Pau enquête sur des centaines de plaintes pour violences, agressions sexuelles […]

(Vidéo) FRANÇOIS BAYROU : CE QUI SE FAIT DE PIRE DANS NOTRE VIE POLITIQUE ? – COUP DE GRIFFE

« Coup de griffe » C’est notre programme réalisé avec nos camarades du Média ! Régulièrement, l’équipe du Média (au montage et au graphisme) et les auteurs de Frustration (à l’écriture) font le portrait d’un.e personnalité politique, médiatique ou économique qui nous agace, qu’on souhaite piquer, railler, égratiner. Le Média : « Quand on a vu que le […]

