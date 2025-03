Parfois, des personnes se sentent visées par le terme « bourgeois » que nous utilisons dans Frustration. Peut-être qu’on les a déjà affublés de ce titre (qui peut avoir une connotation péjorative dans la langue française) parce qu’ils savent dans quel ordre s’utilisent les multiples couverts d’un restaurant chic, qu’ils ont l’accent de Valérie Lemercier dans Les Visiteurs ou qu’ils adorent la voile. N’est pas bourgeois qui veut : le fonctionnement même du capitalisme veut qu’il y ait une minorité de bourgeois pour une majorité de travailleuses et de travailleurs, administrés par une classe intermédiaire faite de sous-bourgeois cadres, ingénieurs et intellectuels. Vos chances ne sont donc pas si élevées.

Notre appartenance de classe n'est pas un détail de nos vies. Elle détermine souvent notre vie sociale, notre "réussite" scolaire, nos choix politiques et nos disputes de couple, quand on vient d'un milieu différent (même Biba le dit). Surtout, la division de la société en classe nourrit le pouvoir de la classe bourgeoise et sa récupération des richesses produites, du fruit de notre travail.

Alors, vous pensez subir ou faire subir ? Un test s'impose :

Votre place dans la hiérarchie sociale A la télé, 70% des personnes qu'on nous montre sont cadres et professions intellectuelles supérieures. Dans la réalité, plus de la moitié d'entre nous sont ouvrières ou employés. On est loin de Plus Belle la Vie. Hiérarchie sociale Je suis profession libérale Je suis au chômage Je suis chef d'entreprise, j'ai moins de 11 salariés Je suis agricultrice/agriculteur avec des salarié.e.s Je suis agricultrice/agriculteur, sans salarié.e Je suis haut fonctionnaire Je suis salarié.e non-cadre Je suis chef d'entreprise, j'ai plus de 11 salariés Je suis fonctionnaire Je suis cadre dirigeant.e Je suis auto-entrepreneuse/auto-entrepreneur Je suis cadre moyen

Votre patrimoine financier Nous ne sommes pas un pays de petits actionnaires nombreux. Les 10% les plus aisés possèdent à eux seuls la moitié du patrimoine national. Patrimoine financier J’ai de l’épargne, un livret A, PEL, ou autre Je consomme tous mes revenus entre le début et la fin du mois J’ai un patrimoine financier conséquent, de mon fait ou par héritage Je vis comme un hobo mais mes parents sont super riches Je possède quelques milliers d’euros d’action, je suis le genre de personne qui écoute les cours de la Bourse à la radio

Vos loisirs Les loisirs sont socialement situés. Saviez-vous que seuls 8% des Français partaient au ski au moins une année sur deux ? Et non, ce ne sont pas les plus doués mais les plus riches... Loisirs Je m’intéresse à l’art, j’ai quelques belles pièces chez moi, mais j’ai avant tout une passion pour le tennis, la voile, certains arts martiaux… Je voyage beaucoup, en France pour le ski mais surtout dans le monde, j’ai d’ailleurs un fond pour le développement des puits dans un pays d’Afrique et je fais des donations au centre Pompidou pour l’art contemporain La télévision et internet surtout, et je ne fais pas grand-chose quand j’ai des vacances : je jardine, je bricole ou j’invite des amis, quand j’ai le temps Je sors pas mal le week-end, j’ai ou j’ai eu une pratique artistique régulière, je pratique la méditation en pleine conscience, je vais au ski en février au moins une fois tous les deux ans, régulièrement on part quelque part en Europe et surtout, j’essaie une fois par an de découvrir un coin du monde, loin des sentiers battus En semaine la télévision/internet, quelques sorties en famille et entre amis le week-end, les vacances dans la famille ou quelque part en France, de temps en temps à l’étranger. Je fais du sport quand je peux et je cuisine Je suis un.e geek : rideau tirés, tablette de Milka Oreo à portée de main,

Vos croyances personnelles “Les pensées dominantes ne sont pas autre chose que l'expression idéale des rapports matériels dominants, elles sont ces rapports matériels dominants saisis sous forme d'idées, donc l'expression des rapports qui font d'une classe la classe dominante; autrement dit, ce sont les idées de sa domination.”

Karl Marx, L'Idéologie Allemande, 1848 Croyances Pour une vie pleine de projets et de voyages, contre le petit confort de la routine La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres “Carpe diem”, il faut vivre l’instant présent car on ne sait pas de quoi demain sera fait Ni dieu ni maître ni croyances personnelles Le travail rend libre Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagne, de la vie man, du monde animal Il y a ceux qui créent des choses et ceux qui ne sont rien Quand on veut on peut ! Le travail paie, il faut se bouger

Votre patrimoine immobilier Si 58% des Français sont propriétaires de leur domicile, les ménages propriétaires d’au moins 5 logements représentent 3,5 % des ménages, mais détiennent 50 % des logements en location possédés par des particuliers. Patrimoine immobilier Je suis locataire mais mes parents sont multi-propriétaires, de leur logement comme d'une ou plusieurs résidences secondaires : j'a-dore leur maison dans le Perche ! Je suis propriétaire de mon logement Je suis locataire mais je possède une petite résidence secondaire Je suis locataire Je suis propriétaire de mon logement et j’ai une charmante résidence secondaire en Normandie (ou ailleurs) Je suis propriétaire de mon logement, j’ai une charmante résidence secondaire et je loue plusieurs appartements dans une métropole

Vos opinions politiques Les idéaux politiques ne suffisent pas à se classer socialement, mais sont très révélateurs. Les supporters de Macron restant sont principalement des cadres supérieurs, sans surprise. Les ouvriers s'abstiennent nettement plus que les cadres, 73% des Français sondés par le CEVIPOF pensent que "l'économie actuelle profite aux patrons aux dépens de ceux qui travaillent", et 57% jugent que "pour établir la justice sociale, il faudrait prendre aux riches pour donner aux pauvres". Opinions politiques Je me sens de gauche mais je n'arrive plus trop à m'y retrouver, difficile de faire le tri dans ce qu'on nous propose Je suis écologiste : il faut réduire la place de la voiture dans nos vies et se sortir des habitudes quotidiennes qui détruisent la planète Je pense qu'il faut que ça pète. Il faut tout reprendre à zéro ! Je me sens surtout européen : je suis inquiet de la montée des populismes et je crois en une démocratie responsable et transparente Je pense que le pays va à la dérive, il est temps de fermer les frontières et d'arrêter de se mentir sur l'islam Je me sens profondément de gauche : pour l'intérêt général et la République, je ne rate pas une seule élection ! Je ne m'intéresse pas à la politique. Je pense que la plupart des politiques s'intéressent à autre chose que mes intérêts. Je m'abstiens le plus souvent Je pense qu'il faut secouer ce pays : les Français sont des râleurs, mais il y a des réformes nécessaires à faire si on veut s'en sortir

Votre scolarité En France, 23% de la population a un diplôme équivalent ou supérieur à Bac+3. L'éducation reste un énorme marqueur de classe. "l'ascenseur social" est globalement une fable : 75% des enfants de cadres sont diplômés du supérieur, contre 22% des enfants d’ouvriers. La bourgeoisie monopolise des grandes écoles qui viennent ensuite légitimer le pouvoir de ses enfants sur nos vies : L’ENA accueille ainsi 4,4 % de fils d’ouvriers et d’employés (deux catégories qui représentent plus de la moitié de la population). Scolarité Vous n'avez pas de diplôme. Vous avez un diplôme bac+5 obtenu dans une fac de médecine, une grande école ou une école de commerce Vous avez un diplôme de type CAP ou BEP Vous avez un diplôme dans le médico-social Vous avez un diplôme bac+2 ou bac+3 Vous avez le bac Vous avez un diplôme bac+5 obtenu à l'université publique

Votre vie sociale Dans ce pays qui précarise sa classe laborieuse, les ouvrières et ouvriers souffrent davantage de solitude que les cadres. 18 % des ouvriers se sentent souvent seuls, soit trois fois plus que pour les cadres supérieurs. Vie sociale J'ai surtout une vie de famille Entre les soirées organisées par des confrères ou des collaborateurs, les dîners du Rotary ou du Lion’s et les soirées chez le fils du maire ou le maire lui-même, je n’arrête pas J'ai une vie solitaire Mon agenda est très chargé, veuillez vous adresser à mon assistante Je suis surtout proche de mes amis d’enfance et mes collègues, on se reçoit chez les uns et chez les autres de temps en temps J’ai pas mal d’amis, différentes sphères, et on fait différents trucs ensemble, comme des restaus, des cinés, des expos…