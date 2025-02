Frustration est un média d’opinion, engagé et apartisan : financés à 100% par nos lectrices et lecteurs, nous ne percevons ni subventions ni gros dons de millionaires. Nous ne touchons aucune recette publicitaire sur nos contenus. Par ailleurs, notre média en ligne est entièrement gratuit et accessible à toutes et tous. Ces conditions nous semblent indispensables pour pouvoir défendre un point de vue radical, anticapitaliste, féministe et antiraciste.

Toutefois pour sortir d’un modèle encore très artisanal, très fragile et précaire, qui n’est pas viable sur le moyen terme, notamment du fait de l’augmentation très importante de notre lectorat en peu de temps, nous avons besoin de vous. Nous lançons donc cette campagne pour atteindre 2 000 abonné.e.s, c’est-à-dire 2 000 personnes qui, en donnant chaque mois 5, 9 ou 15€ permettent à tout le monde l’accès à un média 100% gratuit et sans publicité, libre de ses convictions et de son ton.

Voici plus précisément à quoi sera consacré ce budget :

Salarier une équipe de trois personnes à temps plein afin d’avoir une vraie continuité de publications tout en assurant des bonnes conditions de travail ;

Le recours à davantage de chroniqueuses et chroniqueurs, ainsi qu’à des piges journalistiques ;

La production beaucoup plus régulière de vidéos ;

L’organisation d’évènements libres d’accès dans plusieurs villes et villages de France et de Belgique ;

Un site optimisé capable de recevoir l’afflux de nouveaux et nouvelles internautes (+67% en un an) ;

Le recours à un prestataire spécialisé pour l’envoi des cadeaux aux abonnés permettent une gestion plus fluide et efficace et des réceptions plus rapides ;

Le recours à un cabinet comptable ;

La co-édition du numéro annuel papier ;

Les frais de notre plateforme ultra-sécurisée pour les dons ;

Avec votre aide, vos relais, vos mots de soutiens, vos messages sur les réseaux sociaux, nous espérons atteindre cet objectif : 2 000 abonnés pour permettre à Frustration de continuer et d’aller plus loin !