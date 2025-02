Ces derniers mois, Frustration a réalisé de gros progrès dans la diffusion de son travail : doublement de la fréquentation du site, invitations médias beaucoup plus régulières, très grosses progressions sur les réseaux sociaux, augmentation de la production d’articles et de vidéos, une version papier de plus en plus ambitieuse qui rencontre un certain succès… Nous sommes très fier-es de tout cela.

Malheureusement, Frustration fait face à de très lourdes difficultés et à un décalage de plus en plus fort entre la charge de travail exponentielle que représente son succès et la réalité matérielle de notre média.

Nous ne sommes que 2,5 en équivalent temps plein et nous ne disposons d’aucun local. De l’extérieur on s’imagine parfois que l’essentiel du travail dans un média réside dans l’écriture d’articles, d’enquêtes et d’entretiens. Cela ne représente pourtant, dans les faits, qu’une part infime du travail.

Avec cette équipe extrêmement réduite, nous devons au quotidien : gérer les mails des lecteurs, gérer les nombreux réseaux sociaux (Facebook, Youtube, Twitter, Mastodon, Threads, TikTok, Instagram…) et créer des visuels, faire la relecture, la correction et la mise en page des articles, gérer et refonder le site (qui n’est plus assez solide par rapport à l’afflux de nouveaux internautes), réaliser des newsletters, faire la comptabilité, gérer les dons (les modules, les demandes de résiliation ou de modification, les centaines d’envois postaux pour les cadeaux…), faire le travail vidéo (captation ou réalisation, montage, étalonnage, mixage…), réaliser des illustrations, travailler sur la production du numéro annuel (recrutement, maquettage, relectures, tournée promotionnelle qui implique de co-organiser des évènements…)...

Vous le voyez sûrement en filigrane, en plus du paiement de la charge de travail, ces activités ont un coût : logiciels, déplacements, matériel vidéo (caméra, micro, logiciels de montage…), hébergement du site et divers plugins, frais postaux, matériel informatique, outil de newsletter… Nous sommes d’ailleurs encore souvent contraintes et contraints d’assumer personnellement une partie de ces coûts.

Même avec toute notre bonne volonté, nous sommes face à des limites et des obstacles qui nous empêchent de devenir le média solide, régulier, serein que nous aimerions être, que beaucoup de nos lectrices et lecteurs aimeraient que nous soyons (ou pensent que nous sommes déjà en raison de l’optimisme que nous souhaitons continuer à afficher).

C’est pourquoi nous vous sollicitons pour un coup de pouce. Notre indépendance, la gratuité totale de notre site web, notre refus de la publicité, de l’argent des millionnaires (contrairement à ce qu’on s’imagine : des médias de gauche y font aussi parfois appel) et des subventions, tout cela n’est possible qu’avec votre soutien. Nous fonctionnons avec un modèle de dons mensuels pour avoir une base fiable chaque mois, que nous renforçons avec des appels à dons uniques pour celles et ceux qui ne peuvent pas donner de manière aussi régulière mais dont l’aide nous est aussi précieuse.

La vente du magazine papier permet de rembourser sa production et peut parfois rapporter un peu d’excédents - qui sont réinjectés dans les dépenses de fonctionnement du média - mais cela est tout à fait marginal (moins de 3% des revenus).

C’est donc un modèle de financement original qui repose entièrement sur la confiance réciproque entre notre média, ses lectrices et ses lecteurs.